الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السفير القطري يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر

نيفين جامع، والسفير
نيفين جامع، والسفير القطري

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، سالم مبارك آل شافي، سفير قطر بالقاهرة.

وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عددًا من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري.

لتقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي

وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد جهودًا مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرةً إلى أهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء.

وأشارت "جامع"، إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة.

ولفتت إلى أهمية وضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية؛ لمتابعة كافة مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ونوهت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري بهدف دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر لمستويات غير مسبوقة، موجهةً الدعوة لوزير التجارة والصناعة الجديد بقطر، إلى زيارة القاهرة للاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه؛ قال سالم مبارك آل شافي، إن الدولة المصرية تمثل عمق استراتيجي لدول المنطقة، مشيرًا إلى الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت السفير القطري، إلى أهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين، وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين خاصة وان هناك توافق بين الحكوميتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك.

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية.

وزير الصناعة والسفير الاقطرى

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وزيرة الصناعة السفير القطري بالقاهرة تنمية نيفين جامع سالم مبارك

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