الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد قنوات ssc السعودية الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

تردد قنوات ssc الرياضية
تردد قنوات ssc الرياضية السعودية

 تردد قنوات ssc السعودية.. في الفترة الأخيرة ارتفعت عمليات البحث من قبل عشاق الرياضة وخصوصاً كرة القدم على محركات الإنترنت وعبر السوشيال ميديا ومن خلال موقع " جوجل " عن تردد قنوات ssc السعودية.

تردد قنوات ssc السعودية

ويبحث عشاق كرة القدم السعودي عن التردد الجديد لقناة  ssc السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حتى يتمكنوا من متابعة المباريات وأحدثها وأيضاً مباريات المنتخب السعودي، ودوري المحترفين السعودي والبطولات القارية، ومتابعة نجوم الرياضة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك من خلال  قنوات ssc السعودية بأحدث وأفضل جودة.

ويبحث متابعو كرة القدم عن أفضل القنوات الرياضية لمتابعة اللقاءات الحصرية من داخل الاستاد قبل وبعد المباريات وأيضاً الاستديو التحليلي بحضور أفضل وألمع نجوم الرياضة السعودية.

تردد قنوات ssc السعودية على نايل سات

  • اسم القناة:  ssc الرياضة السعودية على النايل سات.
  • التردد : 12562.
  • الاستقطاب : عمودي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معدل الخطاً : ⅔

تردد  ssc الرياضة السعودية على عرب سات 

التردد : 12418 / 11747

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500 

معدل الخطاً : ⅔

ويمكنك الأن من خلال الخطوات السابقة وهي تحديد التردد على الجهاز الخاص بك بكل سهولة وفي أسرع وقت، وأصبح تردد قنوات ssc السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات متواجد وسهل الحصول عليه لتتمكن من متابعة استقبال تردد القنوات وعددهم 7 قنوات تبث بأفضل جودة وهي sd - hd الآن، ومعرفة قيمة الاشتراك الشهري للباقة.

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خطوات استقبال تردد القنوات الرياضية السعودية ssc 

1- تبدأ أولاً بتشغيل جهاز الرسيفر الخاص بك

2- أضغط على زر الاعدادات من ريموت الكنترول

3- توجه إلى بتركب 

4- ثم تقوم بأختيار القمر الصناعي

5- ثم تقوم بإضافة التردد المناسب لك

6- ثم أضغط على “ بحث الشبكة ”

7- أخيراً.. تقوم بحفظ التغيرات ثم الخروج إلى القائمة الخاصة بالقنوات التي تم تنزيلها في نهاية القائمة.

وفي النهاية بدأت قنوات ssc السعودية في البث التجريبي لها في 5 أغسطس الماضي، وأنطلقت تزامناً مع بداية الدوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك بالاشتراك ما بين الشركة السعودية الرياضية وشبكة إم بي سي الفضائية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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