الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد برنامج توب شيف الموسم الخامس وتردد قناة إم بي سي

ام بي سي
ام بي سي

يبحث المواطنين عبر مؤشر البحث جوجل عن موعد برنامج توب شيف الموسم الخامس، ويذاع البرنامج على قناة إم بي سي، يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، وتضم لجنة التحكيم "الشيف العالمي بوبي شين والشيف السعودية منى موصلي والشيف اللبناني مارون شديد"، لتقييم المشاركين في البرنامج أثناء تحضير أشهى الأطباق والمأكولات المحلية والعالمية.

وتقدم «الدستور» خلال التقرير جميع المعلومات عن برنامج توب شيف الموسم الخامس، ويضم البرنامج في الموسم الخامس 16 متسابقًا من مختلف الدول العربية، لتحضير أكثر من 200 طبق داخل المسابقة التي مدتها حوالي 13 أسبوع فقط. 

موعد برنامج توب شيف الموسم الخامس على قناة "أم بي سي"

 

يذاع برنامج توب شيف الموسم الخامس على قناة إم بي سي، يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، حيث قامت محطة ام بي سي بإذاعة الحلقة الأولى من برنامج توب شيف الموسم الخامس، وفاز الشيف اللبناني إيلي خليفة، في المسابقة الأولي ولن يكون ضمن الأسماء التي ستغادر البرنامج في نهاية الحلقة المقبلة. 

وشهدت الحلقة الأولى من برنامج توب شيف الموسم الخامس، على خروج كلا من حسام عاطف، تامر خليل، أحمد علي حسن، نجلا سعد، نسيم رسروماني، مشاعل إبراهيم، شربل حايك، تركان شراوي.

تردد قناة ام بي سي لمشاهدة برنامج توب شيف 2021

يمكن للراغبين من المشاهدين الذين يتابعون برنامج توب شيف الموسم الخامس، تنزيل تردد قناة إم بي سي على الريسيفر، ولديكم خلال الخطوات التالية كافة المعلومات عن كيفية تنزيل قناة ام بي سي، كما هو موضح بالتالي: 

- يقوم المشاهد بالبحث في القمر الصناعي النايل سات عن تردد القناة وهو 11470، ويكون معدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي v، وأما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 11270، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي. 

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برنامج توب شيف الموسم الخامس قناة ام بي سي المأكولات المحلية الأطباق

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