الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أشهر أسماء مواليد عام 2021 المستوحاة من العائلة الملكية

مواليد العائلة الملكية
مواليد العائلة الملكية البريطانية

واحدة من أكثر اللحظات السعيدة، التي يشعر بها الأب والأم، هو اختيار اسم طفلهما، حيث أثرت أسماء مواليد العائلة الملكية البريطانية، على انتشار أسماء جديدة للأطفال، تعود معظمها إلى أطفال العائلة الملكية.

كشفت أحدث الأبحاث التي أجراها موقع “Casino Sites” لتحليل البيانات، أن هناك العديد من الألقاب الملكية التي تتصدر قائمة أسماء الأطفال المفضلة في العام الماضي.

ومع ولادة ميجان ماركل الصورة والأمير هاري ابنهما آرشي وابنتهما “Lilibet” ديانا، كما وضعت الأميرة أوجيني نجلها في أغسطس،  فلا عجب تؤثر الألقاب الملكية فى اختيار الآباء لأسماء أبنائهم.

فإن الإحصائيات الجديدة تكشف أن اسم الفتيات الأكثر شعبية وهو "Isla"، وذلك بعد ولادة ابنة حفيد الملكة إليزابيث، بيتر فيليبس، حيث أصبح اسم "إيسلا" حاليًا هو الثالث من حيث الشعبية في المملكة المتحدة، متجاوزًا جميع أسماء أبناء العائلة الملكية، مثل شارلوت وميا وسيينا وبياتريس. 

الأميرة شارلوت

شارلوت هي واحدة من أشهر أسماء الفتيات في المملكة المتحدة، حيث أن هذا الأسم يعود إلى ابنة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

جيمس

يحتل اسم "جيمس" المركز الأول في أسماء الأولاد الأكثر شهرة، وهو لقب كان موجودًا في العائلة المالكة لأجيال عديدة، فأن جيمس هو الطفل الثاني للأمير إدوارد وصوفي ويسيكس.

كما تم الكشف عن ثاني أشهر الأسماء المرتبطة بالعائلة المالكة باسم شارلوت ولوكاس، الأميرة شارلوت هي الطفلة الثانية لدوق ودوقة كامبريدج، ومنذ ولادتها في عام 2015، اكتسب اسم "شارلوت" شعبية كبيرة. 

ميا 

جاء اسم "ميا"، بعد ولادة الطفلة ميا تيندال، ثالث أكثر أسماء الفتيات شهرة وشهد الاسم ارتفاعًا حادًا في عمليات البحث على مواقع أسماء الأطفال من الفتيات.

آرشي

على الرغم من خروجهم من المملكة المتحدة، يبدو أن هاري وميجان ماركل لا يزالان لهما تأثير كبير على الآباء في اختيار أسماء أطفالهم، فقد جاء اسم "آرشي" ابنهما، ضمن أفضل 10 أسماء الأطفال الأكثر شهرة في إنجلترا وويلز لعام 2021.

جورج

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني بإنجلترا، أن بعض الأسماء الملكية الأخرى تظهر بالقائمة، بما في ذلك أسماء ويليام، دوق كامبريدج، وجورج الذي أصبح من أكثر الأسماء شعبية للأولاد.

أشهر أسماء مواليد الفتيات 2021

إيسلا

شارلوت

ميا

سيينا

بياتريس

زارا

إليزابيث

Autumn

لينا

سافانا

أشهر أسماء الأولاد مواليد 2021

جيمس

لوكاس

جاك

لويس

جورج

ارشي

وليام 

هاري

بيتر 

إدوارد

كيت ميدلتون الأميرة أوجينى الأميرة شارلوت إيسلا العائلة الملكية مواليد عام 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

خطوات وطريقة التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول

بعد تكرار الزلازل.. «البحوث الفلكية» يطمئن المصريين: «إحنا بعيد عن أى خطر»

شكرى يلتقى «المنفى».. ويؤكد دعم مصر إجراء انتخابات ليبيا فى موعدها

«الرعاية الصحية»: ترجمة المواد التوعوية الخاصة بـ«التأمين الشامل» بلغة الإشارة

الموت يُغيّب المفكر المصرى الدكتور حسن حنفى عن 86 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية