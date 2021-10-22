نقاد يناقشون شعرية محمد الشحات بنادي «دار العلوم» الخميس

يستضيف نادي دار العلوم بجامعة القاهرة، مجموعة من نقاد الأدب للحديث حول شعرية محمد الشحات في ميزان النقد، ويشارك فيها الدكتور أحمد عفيفي أستاذ اللسانيات، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوي أستاذ الأدب العربي، و الدكتور محمد عبيد، والدكتور أحمد فرحات، والدكتور حسام جايل، ويدير الندوة الشاعر الناقد أحمد حسن.

وتناقش الندوة أعمال الشاعر و التي بلغت 21 ديوانا ، وفى تجربة شعرية اقتربت من النصف قرن من الزمان، حول تجربة الشاعر وتقام الندوة في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر بنادى دار العلوم بمنطقة الإسعاف بوسط البلد.

وتمتد تجربة الشاعر محمد الشحات الى ما يقرب من نصف قرن، وأثمرت تلك التجربة عن إصداره مؤخرا الاعمال الكاملة فى أربعة أجزاء عن دار الأدهم للنشر وتوزيع

وضم الجزء الأول 7 دواوين، والثاني 5 دواوين، والثالث 5 دواوين، أما الجزء الرابع فيضم 3 دواوين، ويتناول الجزء الأول سبع دواوين هي الدوران حول الرأس الفارغ (دار الحرية) 1974، آخر ما تحويه الذاكرة (العربي للنشر والتوزيع 1976)، عندما تدخلين دمي سلسلة الإبداع العربي (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1983)، تنويعات على جدار الزمن (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986)، مكاشفة (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995 )، كثيرة هزائمي (الهيئة العامة لقصور الثقافة 1990 )، المترو لا يقف في ميدان التحرير (الهيئة المصرية العامة للكتاب 2012)، ويقع هذا الجزء في 524 صفحة.

بينما ضم الجزء الثاني والذي يقع في 598 صفحة ويضم الدواوين أدخلوني على مهل (دار وعد للنشر والتوزيع 2013)، يوميات ثورة 30 يونيو (دار وعد للنشر والتوزيع 2013)، عندما هزني وجعي (دار وعد للنشر والتوزيع 2014)، البكاء بين يدي الحفيدة (دار وعد للنشر والتوزيع 2014)، الحياة بلا أي وجه (دار وعد للنشر والتوزيع 2016)،.

وضم الجزء الثالث والذي يقع في 652 صفحة دواوين حروف الوطن (دار وعد للنشر والتوزيع 2017)، محاولات لا أعرف نهايتها (الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018)، يكتب في دفتره (دار الأدهم )، ترنيمات شاعر قبل الرحيل (دار الأديب 2019) سيعود من بلد بعيد (دار الأدهم 2019)، أما الجزء الرابع والأخير والذي يقع في 552 صفحة فيضم الدواوين، رجفة المقامات (دار الأدهم 2020)، متى ينتهى (دار الأدهم 2020) ، رجل مسكون بالزرقة (نقابة اتحاد الكتاب 2021)|.