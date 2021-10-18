المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. رابط تقديم العداد الكودي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة المخالفين في تقنين أوضاعهم والتحويل من نظام الممارسة إلى النظام الكودي المدفوع مسبقا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم على عداد كودي.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. رابط تقديم العداد الكودي

يستطيع الكثير من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم للحصول على عدادات الكهرباء تقديم طلبات للحصول على الموافقة على تركيب عدادات كودية مسبقة الدفع عبر منصة الكهرباء الموحدة التي أطلقتها وزارة الكهرباء لخدمة المواطنين وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم على طلبات عداد كودي.

كتابة بيانات الراغب في التقديم على عداد كهرباء كودي بنظام المسبق الدفع كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..).

كتابة عنوان تركيب العداد الكودى بالتفصيل (الشقة، الدور، العمارة، الشارع، المنطقة، الحي،..).

تحميل كافة المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي.

الضغط على زر الحفظ.

خدمات منصة الكهرباء الموحدة

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الكهربائية الموحدة لخدمة كافة المواطنين حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات أبرزها شهادات بيانات التعاقد ودفع الفواتير والتحويل من نظام الممارسة إلى نظام الدفع المسبق عبر العداد الكودي و تركيب عداد بدل فاقد و إضافة عداد و خدمة فحص العداد و توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية وخدمة العملاء والدعم الفني وخدمة الأعطال والشكاوى والاستفسارات و تسجيل قراءة العداد و الحصول على شهادة استهلاك خلال الفترة و تركيب عداد بدل تالف و تغير اسم صاحب العداد خدمة توصيل تيار مؤقت و جدولة المديونية.

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الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كودي

يبحث الكثير من المواطنين عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. رابط تقديم العداد الكودي والأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتلخص فيما يلي:-