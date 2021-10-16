السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق الأبواب وقطع الكهرباء.. إجراءات الحماية المدنية للسيطرة على حريق الإسماعيلية

حريق الإسماعيلية
حريق الإسماعيلية

اتخذت إدارة الحماية المدنية، السبت، عدة إجراءات، للتعامل مع الحريق الذي شب مساء اليوم، بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية.

قال مصدر، لـ"الدستور"، إنه تم فصل التيار الكهربي عن المنطقة الاستثمارية لمنع حدوث ماس كهربائي نتيجة امتداد النيران داخل المصنع، مضيفًا أن قوات الشرطة والحماية المدنية أغلق جميع الابواب لمنع دخول أي شخص لموقع الحريق، حرصا على سلامتهم، ولاتاحة الفرصة لرجال الاطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه. 

ونقلت «الدستور» بثًا مباشرًا لتوافد سيارات الإطفاء على موقع الحريق الذي شب، مساء اليوم، بالمنطقة الاستثمارية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. ووجه رئيس هيئة الاسعاف بالإسماعيلية الدكتور حسن درويش بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث للتعامل مع أي حالات إصابة أو اختناقات. 

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، منعت خلاله مرور الأفراد أو السيارات، حرصًا على حياة المارة ولإتاحة المجال لوصول سيارات الإطفاء والاسعاف لموقع الحريق وأكد الدكتور على حطب، وكيل صحة الإسماعيلية، لـ"الدستور" أن مستشفيات المحافظة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال أي مصابين جراء الحريق. وأكد الدكتور عادل حسن، مدير مستشفى جامعة قناة السويس، أن المستشفى رفع درجة استعداده للدرجة القصوي لاستقبال اي مصابين. 

واندلع حريق هائل بمصنع كيماويات المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بشكل ضخم للحد الذي أضاءت سماء الطريق الصحراوي، كما تصاعدت الأدخنة حتى انعدمت الرؤية ما أثر على الحركة المرورية.

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