الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

العدادات الكودية
العدادات الكودية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء، مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولًا بأول لكل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودي، مُناشدةً المواطنين الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي: "eservices.eehc.gov.eg" حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.

المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء الشائعات نفي شائعة الكهرباء نقص في العدادات

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