رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي





1 - الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء . وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 29-3-2021، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي والتي يمكنك الدخول من خلال التالي:- eservices.eehc.gov.eg 1 - الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .



2 - اختيار منصة الخدمات الموحدة.



3 - تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.



4 - تعيين كلمة مرور.



5 - إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.



6 - بعد إدخال البيانات المتعلقة بالفرد، والتعليق، يتم التحويل مباشرة إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.



7 - الضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.



8 - الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات مثل ادخال الاسم بالكامل، وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار الذي تقطن به.



وعند القيام بإدخال كافة البيانات، والتأكد من صحتها، وفقا لما هو في البطاقة، يوضح المواطن نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات من خلال الاختيارات.



الأوراق المطلوبة للحصول على العداد الكودي

يتم إرفاق بعض الأوراق مع الطلب والتي تشتمل على:-

1 - صورة للعقار من الخارج.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3 - صورة من محضر شرطة الممارسة.

4 - رقم وتاريخ المحضر.

5 - تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

6 - الضغط على إرسال الطلب لتسجيله.







7 - يظهر رقم يمكن من خلاله متابعة الطلب.

8 - بعد أيام قليلة ستصل الخدمة عند باب البيت على العنوان المسجل.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، وذلك بعد ان اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بمد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي إلى نهاية شهر مارس الجاري 2021، بحيث تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات.