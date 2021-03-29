رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة





يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الساعات عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يدير الكثير من المواطنين المستحقين للمنح المالية من الدولة حاليا محرك البحث العالمي جوجل الذي أقرته الحكومة لأولى الفئات بالرعاية.ويبحث المستحقيين للمعاش خلال تلك الفترة على رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي، لمعرفة موعد صرف المعاش، والرابط للاستعلام للذين قدموا في المعاش، حيث توفر المنصة العديد من الخدمات للمواطنين.وتوفر " الدستور " لقرائها رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعييمكن للأفراد الذين يريدون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي من هنا 1. يبدأ المواطن في عملية التسجيل.2. يقوم بتسجيل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.3. اختيار برنامج تكافل وكرامة.4. إضافة إلى.. وكتابة الاسم رباعي.5. تحديد المعاش سواء شهر مارس، أو أي شهر أخر.6. كما يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن.7. وأخيرًا اختيار استعلم الآن.يمكن من خلاله الاستعلام عن موعد صرف المنحة المالية الشهرية المقدرة ب 400 جنيه لأولي الفئات بالرعاية من الذين لم يظلوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لديهم دخلا ثابتا شهريا للإنفاق على من يعولون من أفراد أسرته الذين في مراحل تعليمية مختلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية والتعامل المباشر مع الموظفين والعاملين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يقضي على الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية.

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الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الـ 400 جنيه

يمكن الحصول على المنحة الشهرية الممنوحة لأولى الفئات بالرعاية المالية حتى يتمكنوا من العيش في حياة كريمة وذلك عن طريق التقديم عبر موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم القومي بالأوراق التالية:-صورة بطاقة الرقم القومي ساريةقسيمة طلاق أو شهادة وفاة أو ما يفيد النزاع القضائي بمحكمة الأسرةشهادة ميلاد الأبناءقيد الدراسي للأبناء في المراحل التعليمية المختلفة