السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة المنوفية يجتمع بمديري الإدارات الطبية لمناقشة خطة تطعيم كورونا

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

عقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الطبية بالمحافظة، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، مدير عام الطب الوقائي، مدير الرعاية الأساسية، مدير الأمراض المعدية، مسؤول التطعيمات، ومدير مركز المعلومات بالمديرية؛ لمناقشة خطة المديرية الوقائية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

بدأ الاجتماع بتقديم وكيل الوزارة التهنئة للحضور الحضور بمناسبة قرب حلول المولد النبوي، أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، تناول الاجتماع مناقشة توفير الأجهزة اللازمة لتسجيل المواطنين وتأكيد تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة بالميادين والشوارع الرئيسية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، بعد حصر شامل لجميع الأجهزة الموجودة بالإدارات، وتحديد الإحتياجات اللازمة منها، بعد زيادة عدد الفرق الطبية التي ستجوب الميادين والشوارع الرئيسية لتطعيم المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، ووصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين، لنشر المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء بالمحافظة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل الوزارة المرور الدوري لفرق الإشراف بالإدارات الطبية علي جميع الوحدات الصحية بنطاق المحافظة للتأكد من إنتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تواجد الفرق الثابتة بمراكز تطعيم لقاح كورونا في الأوقات والمواعيد المحددة للعمل بتلك المراكز، لافتًا إلى ضرورة التواصل الدائم والمستمر بين مديري الإدارات الطبية ومدير مركز المعلومات بالمديرية للتأكد من تسجيل جميع المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا إلكترونياً أولاً بأول .

كما تم مناقشة خطة توزيع اللقاحات علي الإدارات الصحية، وتأمين مصادر الكهرباء الخاصة بسلسلة التبريد اللازمة لحفظ اللقاح، مع مناقشة خطة العمل للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، والتأكيد علي تطعيم المواطنين بعد التسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، والتأكيد علي عمل الفرق المتحركة بمراكز الشباب المختلفة بالمحافظة، ومن خلال السيارات والعيادات المتنقلة.

محافظة المنوفية وزارة الصحة محافظ المواطنين وكيل الوزارة

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