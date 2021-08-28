السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

مكتب التنسيق
مكتب التنسيق

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021 يشغل بال الكثير من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية و يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق وموعد اعلان نتيجة المرحلة الأولى.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ستنطلق خلال الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 6 أيام حيث يستطيع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية تسجيل رغباتهم وفقا للمجموع و التوزيع الجغرافي، وذلك لتقليل الاغتراب بين الطلاب ويعمل الموقع الإلكتروني على إظهار قائمة بكليات المتاحة للطالب التي يمكن الاستعانة بها خلال تسجيل الرغبات وفقا لشعبيته الدراسية المقيد بها و المجموع الحاصل عليه.

وقبلت المرحلة الأولى من التنسيق طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 362.5 درجة فأكثر بنسبة 88% فيما قبلات طلاب الشعبة الهندسية من 328 درجة فأكثر وطلاب الشعبة الأدبية من الحاصلين على 269.5 درجة فأكثر 65%.

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رابط نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2021

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«التعليم العالي» تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

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رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

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تنسيق الجامعات.. تفاصيل المعاهد الخاصة المعتمدة من «التعليم العالي»

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2021

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار غدا الأحد مؤتمرا صحفيا داخل مكتبه بالوزارة لإعلان نتيجة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى من التنسيق كما يتم الإعلان في نفس المؤتمر عن الحد الأدني للقبول للشعبتين العلمية "بقسميها علوم ورياضيات" والأدبية ليتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في المواعيد التي حددتها وزارة التعليم العالي لهم وفقا للضوابط التي تحكم سير التنسيق والتي أجريت المرحلة الأولى وفقها حيث يتم تسجيل رغبات الطلاب أيضا عن طريق معامل الحاسب الآلي بجميع الجامعات المصرية وفقا للإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2021

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021 و كيفية الاستعلام عن النتيجة من أكثر التساؤلات التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة قبل ساعات فقط من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده غدا الأحد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى حيث يمكن للطلاب الدخول عبر نفس موقع تسجيل الرغبات وكتابة البيانات المطلوبة والضغط على زر الاستعلام.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021 موعد تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات 2021 الدكتور خالد عبد الغفار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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