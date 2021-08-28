السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي» تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

طلاب
طلاب

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة غدا الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، منذ قليل اليوم السبت: «فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ومسؤولي مكتب التنسيق، في تمام الساعة العاشرة  والنصف غدا الأحد، بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس - امتداد شارع التسعين».

وأضافت الوزارة: «ستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق». 

وطالبت الوزارة جميع الطلاب بعدم الالتفات لأي شائعات حول نتائج المرحلة الأولى ومتابعة ما يصدر رسميا فقط عن وزارة التعليم العالي.

 في سياق منفصل، انتهت معامل الحاسب الآلي التى خصصتها جامعة عين شمس للتنسيق الإلكتروني استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في المرحلة الأولى والشهادات المعادلة، حيث تقدم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبرة في أعمال التنسيق.

بعد خالد التعليم العالي العالي فصل الزراعة وست وزارة التعليم عمل وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة اليوم السبت وزير التعليم العالي والد جامعة عين شمس

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وائل لطفي

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