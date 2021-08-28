السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2021

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 من أكثر الروابط التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل في الساعات الأخيرة تزامنًا مع إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية والتي استمرت لمدة 6 أيام لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق وموعد إعلانها.

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق والتابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا التقرير ( من هنا) الاستعلام عن نتيجة طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة حيث أغلقت الوزارة باب تسجيل رغبات الطلاب في تمام الساعة السابعة مساءا يوم الخميس الماضي قبلت المرحلة الأولى طلاب الشعبة العلمية من الحاصلين على 362.5 درجة فأكثر بنسبة 88.4% فيما قبلت طلاب الشعبة الهندسية من 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر وقبلت طلاب الشعبة الأدبية من 269.5 درجة فأكثر بنسبة 65% بإجمالي عدد طلاب 118280 طالب وطالبة.

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موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

يمكن لطلاب الثانوية العامة من الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 إتباع الخطوات التالية للحصول على اسم الكلية المرشحين للالتحاق بها إلكترونيا وهي:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار الشعبة المقيد بها الطالب (الأدبية ، العلمية).
  • كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..).
  • كتابة بيانات المدرسة الحاصل منها الطالب على الثانوية العامة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب بالدرجات والنسبة المئوية.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور اسم الكلية والجامعة المرشح لها الطالب.
  • طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في التقديم الورقي.

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق 2021

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 من أن يستخدمه طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في الاستعلام عن نتيجة التنسيق وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور خالد عبد الغفار لإعلان النتيجة وتحديد الحد الأدني للقبول بالجامعات وذلك خلال يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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