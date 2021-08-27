الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تنسيق الجامعات.. تفاصيل المعاهد الخاصة المعتمدة من «التعليم العالي»

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي عن المعاهد العالية الخاصة المعتمدة في مصر، والتي يبلغ عددها 189 معهدًا، شاملة كافة التخصصات الأكاديمية.
 
وتشمل المعاهد 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، بالاضافه إلى 72معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، بجانب 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، و18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا.

 في السطور التالية، تستعرض "الدستور" القائمة الشاملة للمعاهد الخاصة العالية والمعتمدة للخدمة الاجتماعية واللغات والسياحة والفنادق في مصر. 
 المعاهد الخاصة المعتمدة
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد   
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا     
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة  
-  المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج
- المعهد العالى للدراسات التعاونية ـ القاهرة
 
- المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة   
 
-  المعهد العالى للتعاون الزراعى بأسيوط
-  المعهد العالى للغات ـ بمدينة 6 أكتوبر
-  المعهد العالى للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة    
- معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون
-  معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية والحاسب الالى بالمقطم
-  المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفوريةـ القاهرة الجديدة 
 
-  معهد المدينة العالى للغات الدولية ـ شبرامنت
- المعهد العالى للدراسات الادبية بكنج مريوط بالاسكندرية   
-  المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال ـ 6 أكتوبر
-  معهد اكتوبر العالى للاقتصاد
-  المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ 6 أكتوبر
- المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى ـ سيوف ـ الإسكندرية     
-  معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى مدينة نصر.
-  معهد سينا العالى للسيحة والفنادق ـ رأس سدر
-  معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق ـ بالمقطم    
-  المعهد العالى للسياحة والفنادق  ـ كينج مريوط ـ الإسكندرية
-  المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة    
- المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية (ايجوث)   
-  المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر - إيجوث
-  معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق يالمريوطية - الهرم.
-  المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة .     
-  المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار ـ أبوقير ـ الإسكندرية    

تربية وتعليم معاهد تعليم عالي خاصة تتسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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