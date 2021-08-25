موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021.. يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، للعام الدراسي 2021/ 2022.

وانتهت أعمال تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق 25/ 8 ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التنسيق في المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك بعد انتهائها بيومين.

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021 كان قد صرح الدكتور ماجد نجم عضو اللجنة العليا للتنسيق ورئيس جامعة حلوان، أنه يتم الإعلان عن المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولى.

كما أنه من المتوقع أن يتم مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ليومين.

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021.

وكانت قد بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

-الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954

-الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر لعدد طلاب 16293

-%الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر

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ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021 والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.