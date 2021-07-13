ضبط 3 بـ 3 أطنان من أحجار خام الذهب بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص بحيازتهم كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، وذلك ضمن قضايا التنقيب وفي إطار الحملات الأمنية التي يتم تنظيمها بالمحافظة.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط المديرية في إلقاء القبض على شخصين وبحيازتهم ، (2 سيارة محمل عليها 60 جوالا من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب، و تزن حوالي 3 أطنان).



وجاء ذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حول الأشخاص، والتأكد حول عملهم في التنقيب عن الذهب، والذى يتم استخلاصه خام من خلال أحجار الكوارتز الذي وصل إليها، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه، توجهت القيادات الأمنية إلي المكان وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

- حملات لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية



ويأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان .

جدير بالذكر أن تنظم مديرية أمن أسوان، حملات أمنية مكثفه، لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى الحملات التموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الالتزام بالأسعار المحددة، ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الأمنية اليومية التي تنظمها مديرية أمن أسوان في مختلف القضايا، لفرض السيطرة الأمنية بكافة أشكالها، وتشمل الحملات، تنفيذ الأحكام، والمخالفات المرورية، وقضايا المسطحات، وغيرها.