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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء توضح حكم الصلاة بالحذاء

السبت 10/أبريل/2021 - 09:55 م
الإفتاء
الإفتاء
نعمات مدحت
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يريد العديد من المسلمين في معرفة حكم الصلاة بالحذاء، حيث أوضح عدد من علماء الدين الجكم الشرعي للصلاة بها، فهناك الكثير من المسلمين ترغمهم الظروف على الصلاة بالحذاء نظرًا للأعمال الشاقة التي يقومون بها، أو الانشغال بتلقى العلوم، وغيرها من الأمور الحياتية التي لا يستطيع المواطن خلع الحذاء معها، وتجبره الظروف للصلاة بها.

حكم الصلاة بالحذاء 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، لمعرفة الحكم الشرعي للصلاة بالحذاء، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" فلا حرج في الصلاة بالحذاء؛ فقد سُئل أَنَس رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (رواه البخاري)، ولكن هناك ثلاثة شروط أولها أن يكون الحذاء طاهرًا.

أحمد عمر هاشم يوضح حكم الصلاة بالحذاء

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز الصلاة بالحذاء طالما أنه جاف وليس فيه نجاسة أو شيء رطب، وهذا من السنة لقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلوا في نعالهم".

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه حول حكم الصلاة بالحذاء الشرعي، أن الطهارة وسترة العورة وطهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة، شروط لصحة الصلاة عند الرجال والنساء.

الأزهر العالمي للفتوي يوضح شروط الصلاة بالحذاء

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أنه يجوز الصلاة بالحذاء، ولكن وفقا لثلاثة شروط، وهي: أن يكون طاهرًا، وأن يأمن تلويث المسجد بالأتربة وغيره، وأن يوجد حاجة للصلاة في الحذاء.

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