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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مقرر شهر أبريل للصف الرابع الابتدائي 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 07:55 م
طلاب الصف الرابع
طلاب الصف الرابع الابتدائي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة حول مقرر شهر أبريل للصف الرابع الابتدائي 2021، بعد أن أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب الانتهاء من امتحانات شهر مارس الماضي، عبر محركات البحث الشهيرة، حيث من المقرر أن تكون الاختبارات الشهرية بديلا عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة مقرر شهر أبريل لطلاب الصف الرابع الابتدائي.
 

مقرر شهر أبريل للصف الرابع الابتدائي 2021

يستطيع الطالب معرفة المنهج الدراسي مقرر شهر أبريل لطلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال هذا التقرير، الذي يضم توزيع المقرر للمواد الأساسية والتي تتضمن: مادة اللغة العربية، والرياضة والعلوم والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

وأما فيما يخص مادة اللغة العربية، القراءة والنصوص: تابع الوحدة الأولى " أنى رأيت نملة"، والوحدة الثانية، وأما النحو: الاسم الجمع، مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيثا.

وأما عن توزيع مادة اللغة الانجليزية: Unit 9, review 3, Unit 10، وأما عن توزيع مادة العلوم: الوحدة الأولى الدرس الثالث والرابع، وأما عن توزيع مادة الرياضيات: تابع الوحدة الأولى الدرس الخامس والسادس، والوحدة الثانية، الدرس الأول حتى الدرس الثالث، الوحدة الثالثة، الدرس الأول حتى الدرس الثالث.

وأما فيما يخص توزيع مادة الدراسات الاجتماعية، وأما عن مادة الجغرافيا: تابع الوحدة الأولى الدرس الثانى والثالث، والتاريخ: الوحدة الثالثة الدرس الثالث، والوحدة الرابعة الدرس الأول حتى الدرس الثانى.

مواعيد امتحان شهر أبريل للصف الرابع الإبتدائي

من المقرر أن يكون موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أبريل الجارى 2021.

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