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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اليوم الأول.. دعاء الافطار في رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:11 م
دعاء الافطار في رمضان
دعاء الافطار في رمضان
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة دعاء الافطار في رمضان، خاصة ونحن على أوشك استقبال الشهر الكريم، بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، حيث يستعد المسلمون لحفظ الأدعية حيث شهر يستجاب فيه الدعوات، فقد يُسنّ قبل الإفطار التوجّه إلى الله تعالى بالدعاء.

فقد أوضحت دار الإفتاء، أنه يستحبُّ الدعاء عند الفطر، والدعاء مستجاب في هذا الوقت، واستدلت بحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

وحيث أخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة  رضى الله عنه، أنَ النبى صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه.  

دعاء الافطار في رمضان

هناك العديد من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو الله بها، قبل الإفطار ويستجاب له، وتتضمن تلك الأدعية، عند الإفطار يقول المسلم، "ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ"، وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

وتشتمل الأدعية أيضا:"اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ).

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ويمكن للمسلم أيضا أن يدعو بـ:"اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ)".

وأيضا من الأدعية التي تشتمل على الخير كله، أن يدعو المسلم بـ:"اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً".

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