أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، ويسأل الكثير من المواطنين، عن عدد ساعات الصيام فى أول أيام شهر رمضان 2021، حيث يستعد الكثير منهم لإعادة ترتيب أمور حياتهم في العمل، حيث يتم تقليص عدد ساعات العمل خلال فترة الصوم.





فالكثير من المواطنين يرغب في تخصيص معظم الوقت للعبادة وتلاوة القرآن الكريم والذكر وصلة الرحم، وفعل الخيرات.





عدد ساعات الصيام فى أول أيام شهر رمضان 2021





يستطيع المسلم الذي يرغب في معرفة عدد ساعات أول يوم ومضان حتى يعيد تريب أمور حياته في العمل والعبادة، فإنه وفقا لما كشفته الحسابات الفلكية، وإمساكية شهر رمضان لعام ٢٠٢١، أن غرة شهر رمضان لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء القادم ١٣ أبريل، على أن تقوم دار الإفتاء بتنظيم احتفالية مثلما يحدث كل عام في قاعة الأزهر للمؤتمرات لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم، وتؤكد أيضا للعامة موعد حلول الشهر الكريم.





وطبقا لما جاء في الإمساكية، فإن عدد ساعات الصيام اليومية، فيكون أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان، هو الذي يعتبر أقصر أيام الشهر الكريم في عدد ساعات الصيام والتي تصل هذا اليوم 14 ساعة و41 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في مصر

رمضان له فرحة خاصة في مصر، حيث تستعد الأسر لتعليق الزنية حتى تصل جميع البيوت في شكل مزخرف مبهج، كما تعلق الفوانيس الكبيرة التي تعطى إضاءة هادئة في الشوارع وتنير الأماكن بإنارة جميلة مريحة للعين، كما تستعد الأسر لتحضير مشروبات رمضان من السوبيا وقمر الدين والعرقسوس، وخلافه، كما تقوم بشراء الياميش والحلويات استعدادا للشهر الكريم، ويقوم العديد من المواطنين بالسحور في الأزهر والحسين حيث مناطق الروحانيات، وصلاة التراويح في الجامع الأزهر لها متعة خاصة بجوار آل البيت في الحسين.





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وبعد معرفة عدد ساعات الصيام فى أول أيام شهر رمضان 2021، فمساجد آل البيت تعج بالمصلين في رمضان حيث الجو الإيماني العظيم، والراحة النفسية الكبيرة التي تشهدها القلوب عند الصلاة بها، رمضان شهر الخيرات والبركات في مختلف بقاع الأرض وينتظره المسلمين في شتى أرجاء الدنيا كل عام بلهفة وشوق، حيث يستقبلونه بالأغاني الدينية وأغاني زمن التراث الجميل.