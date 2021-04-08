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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:37 م
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان، وذلك بعد أن أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات في رمضان 2021، لافتة إلى أنه تم تعديل مواعيد نحو 12 قطارا بالوجه البحري، ولا يوجد أي تعديلات على مواعيد قطارات الصعيد.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان التي تم تعديلها في الوجه البحري.

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

ووفقا لما أعلنته هيئة السكك الحديدية، فإن مواعيد القطارات في رمضان 2021، وبالتحديد في الوجه البحري، جاء كالآتي:

-قيام رحلة القطار رقم 32 إكسبريس الإسكندرية القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلًا من الساعة 20.30 ويصل القاهرة 22.15.

-قيام رحلة القطار رقم31 اكسبريس «القاهرة - الإسكندرية» من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلًا من الساعة 19.59 ويصل الإسكندرية الساعة 22.10.

-قيام رحلة القطار رقم 572 سياحي «الإسكندرية - بورسعيد» الساعة 16.10 عصراً بدلًا من الساعة 15.55 عصراً ويصل بورسعيد 22.30.

-قيام رحلة القطار رقم 23 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» الساعة 17.30 بعد العصر بدلًا من الساعة 17.25 ويصل الإسكندرية الساعة 21.40.

-قيام رحلة القطار رقم 926 مكيف الإسكندرية  القاهرة الساعة 19.30 مساءً بدلًا من الساعة 19.00 ويصل القاهرة 22.00.

-قيام رحلة القطار رقم 928 مكيف الإسكندرية  القاهرة الساعة 16.00 عصراً بدلًا من الساعة 18.00 مساءً ويصل القاهرة 18.50.

-قيام رحلة القطار رقم 927 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» الساعة 20.00 مساءً بدلًا من الساعة 19.00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 22.30.

-قيام رحلة القطار رقم 959 سياحي القاهرة - الإسماعيلية 17.20 بدلًا من الساعة 17.45 ويصل الإسماعيلية الساعة 20.20.

-قيام رحلة القطار رقم 297 إكسبريس طنطا - المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلًا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50.

-قيام رحلة القطار رقم 59 ركاب «طنطا - المنصورة» من طنطا الساعة 13.40 بدلًا من الساعة 13.00 ويصل المنصورة الساعة 15.10.

-قيام رحلة القطار رقم 2107 «كوبري الليمون - العباسية» الساعة 8.45 ويصل الساعة 9.05.

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان الوجه البحري


-قيام رحلة القطار رقم 2103 «التبين - القاهرة» من التبين الساعة 13.30 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 14.35.

-قيام رحلة القطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» من القاهرة الساعة 05.15 صباحًا. 

-قيام رحلة القطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» من القاهرة الساعة 07.20 صباحًا. 

-قيام رحلة القطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» من القاهرة الساعة 13.20 ظهرًا. 

-قيام رحلة القطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» من القاهرة الساعة 14.10 ظهرًا. 

-قيام رحلة القطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» من القاهرة الساعة 15.10 عصرًا. 

جدول مواعيد  عمل القطارات 2021 في رمضان

-قيام رحلة القطار رقم 593 القاهرة الزقازيق «مميز» من محطة مصر الساعة 5.00 صباحًا.


-قيام رحلة القطار رقم 941 القاهرة الزقازيق مميز درجة أولي مكيفة ودرجة ثانية مكيفة من محطة مصر الساعة 5.15 صباحًا.

-قيام رحلة القطار رقم 945 القاهرة الزقازيق مميز درجة أولى مكيفة ودرجة ثانية مكيفة من محطة مصر برمسيس الساعة 6.10 صباحًا.

-قيام رحلة القطار رقم 1113 القاهرة الزقازيق «مميز» من محطة مصر برمسيس الساعة 6:50 صباحًا.

-قيام رحلة القطار رقم 185 القاهرة الزقازيق «مميز» من محطة مصر برمسيس الساعة 8.45 صباحًا.

قيام رحلة القطار رقم 951 القاهرة الزقازيق «مميز» من القاهرة الساعة 12.10 مساءً، حيث تمر الرحلة بـ8 محطات من القاهرة إلى شبرا الخيمة، ثم إلى قها، ثم إلي قليوب، ثم إلى طوخ، من ثم إلى بنها، ثم إلى منيا القمح، وأخيرًا يصل إلى الزقازيق.

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