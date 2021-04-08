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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

طريقة عمل فانوس رمضان 2021 الخشب وأهم الأشكال

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:21 م
فانوس رمضان
فانوس رمضان
شيماء حسين
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة عمل فانوس رمضان 2021 الخشب وأهم الأشكال لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الخطوات خاصة مع ارتفاع أسعار فوانيس الأطفال، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تصنيع الفوانيس وأبرز المعدات المستخدمة وأسعار الفوانيس في الأسواق.

طريقة عمل فانوس رمضان 2021 خشب وأهم الأشكال


يلجأ الكثير من أولياء الأمور حاليا إلى تصنيع الفوانيس الخشب لأطفالهم نظرا لارتفاع أسعار فانوس رمضان في الأسواق وذلك باستخدام منشار أركت لتقطيع 5 قطع خشب على شكل فوانيس حسب الحجم المرغوب فيه ويمكن استخدام رسومات على ورق قبل النشر لضمان تساوي القطع الخمس ولصقهم بمادة الغراء البيضاء لتكوين شكل خماسي مجوف من الداخل لسهولة حملة ووضع أدوات إضاءة لإنارته أثناء اللعب به ويمكن أيضا تزين الوجوه الخميس بكتابة أسماء الأطفال عليها أو وضع صورهم أو الأشكال الرمضانية.

بدء شهر رمضان 2021 فلكيا


وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية فإن أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الإثنين 13 أبريل المقبل ورؤية هلال شهر رمضان المبارك هذا العام يوم الأحد المقبل الموافق 12 إبريل حيث يتم تجميع كافة تقرير مراصد  في دار الإفتاء الناصرة بجميع المحافظات المصرية وإعلان الرؤية وفقا لتلك التقارير كما هو الحال في جميع الشهور الهجرية والتي تختلف من دولة عربية إلى أخرى. 

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أسعار فانوس رمضان 2021 للأطفال في الأسواق المصرية


طريقة عمل فانوس رمضان 2021 خشب وأهم الأشكال احتلت المنصات الإلكتروني في الآونة الأخيرة نظرا لارتفاع أسعار فانوس رمضان للأطفال والتي تتراوح أسعارها من 50 جنيها إلى 1000 جنيه حسب المادة المصنوعة منه الفوانيس فهناك الفوانيس البلاستيك فأسعارها منخفضة تتراوح من 50 إلى 200 جنيه ولكن أخطارها كبيرة خاصة للأطفال وهناك الفوانيس الصاج والتي تتراوح أسعارها من 100 جنيه إلى 1000 جنيه وهناك الفوانيس الخشب التي تتراوح أسعارها من 100 جنيه إلى 300 جنيه حسب الحجم.

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