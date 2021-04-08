تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:58 ص
يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الخميس 8-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث سيسود طقس اليوم معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية وتكون الرياح نشطة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد وتكون الرياح نشطة.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
العظمى الصغرى
القاهرة 28 15
الإسكندرية 22 15
وادي النطرون 22 16
طنطا 28 16
شبين الكوم 28 17
دمنهور 23 15
بلطيم 24 16
مطروح 21 14
السلوم 20 14
سيوة 22 15
بورسعيد 22 16
دمياط 22 16
الزقازيق 29 17
المنصورة 28 17
الإسماعيلية 30 17
السويس 31 17
العريش 22 16
رفح 21 15
رأس سدر 30 17
نخل 28 14
نويبع 32 22
طابا 31 21
كاترين 28 14
الطور 29 21
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 32 23
مرسى علم 32 20
الفيوم 30 18
بنى سويف 31 19
المنيا 32 20
أسيوط 33 20
سوهاج 33 21
قنا 34 22
الأقصر 35 22
أسوان 36 23
ادفو 36 23
أبوسمبل 37 22
الوادي الجديد 35 21
شلاتين 31 20
أبو رماد 30 19
حلايب 31 19
رأس حدربة 29 18
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث سيسود طقس اليوم معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية وتكون الرياح نشطة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد وتكون الرياح نشطة.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.
تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميسوبالنسبة للظواهر الجوية، هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 28 15
الإسكندرية 22 15
وادي النطرون 22 16
طنطا 28 16
شبين الكوم 28 17
دمنهور 23 15
بلطيم 24 16
مطروح 21 14
السلوم 20 14
سيوة 22 15
بورسعيد 22 16
دمياط 22 16
الزقازيق 29 17
المنصورة 28 17
الإسماعيلية 30 17
السويس 31 17
العريش 22 16
رفح 21 15
رأس سدر 30 17
نخل 28 14
نويبع 32 22
طابا 31 21
كاترين 28 14
الطور 29 21
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 32 23
مرسى علم 32 20
الفيوم 30 18
بنى سويف 31 19
المنيا 32 20
أسيوط 33 20
سوهاج 33 21
قنا 34 22
الأقصر 35 22
أسوان 36 23
ادفو 36 23
أبوسمبل 37 22
الوادي الجديد 35 21
شلاتين 31 20
أبو رماد 30 19
حلايب 31 19
رأس حدربة 29 18