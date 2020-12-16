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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
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منوعات

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:12 م
سعر البيتكوين فولت
سعر البيتكوين فولت
وسام عطية
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يبحث العديد من الأشخاص عن سعر البيتكوين فولت اليوم حيث نشر حديثا تسارع وتيرة البيتكوين في العالم حيث تخطى 20 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى منذ إطلاقها منذ عام 2009، وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بعملة بيتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية، وبهذا اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بـ"بيتكوين"، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.

سعر البيتكوين فولت اليوم

ويتسابق الكثير من المواطنين ورجال الأعمال والمليارديرات حول العالم عن سعر البيتكوين فولت يوميا، حيث أنها تتم تعاملاتها بشبكة بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى، واعتبارًا من فبراير 2015، اعتمد أكثر من 10،000 تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع، وتشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين.

يذكر أن البيتكوين فولت هى عملة تعرف بـ«العملة المشفرة»، وهى إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت فقط و"Bitcoin Vault" هى عملة نظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكنها ليست عملة ورقية، وتعد أول عملة رقمية فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تكون تابعة لها، حيث اخترع البيتكوين شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

سعر البيتكوين فولت اليوم الاربعاء 

ووصل سعر عملة "البيتكوين" اليوم إلى 20 ألف دولار أمريكي اي بما يعادل 317،813.73 جنيها مصريا، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل منذ انطلاق هذا السعر الذي يعد الأول من نوعه في تخطي الـ20 الف دولار منذ انطلاقه في عام 2009.
جدير بالذكر أن البيتكوين هو عملة رقمية ذات مجهولية، حيث إن عملية التحويل عبرها يتطلب فقط معرفة رقم محفظة الشخص المحول إليه ويتم تخزين عملية التحويل في سلسلة الكتل برقم تسلسلي خاص ولا يتضمن هذا اسم المرسل أو المتلقى أو أي بيانات أخرى خاصة بهما، مما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية أو بائعي البضائع غير المشروعة عبر الإنترنت، وتعتمد عملة البيتكوين بشكل أساسي على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، كما أنها تُعتبر العُملة الأولى من نوعها والأكثر شهرة وانتشارًا لكن رغم ذلك ليست العُملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة الإنترنت حاليًا.

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