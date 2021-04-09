موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 9-4-2021 فى القاهرة والمحافظات

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 9-4-2021 في القاهرة والمحافظات

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15 - موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد ( 4:00 صباحًا ).



16 - موعد أذان صلاة الفجر في رفح ( 5:00 صباحًا ).



17 - موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم ( 4:10 صباحًا ).



18 - موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج ( 4:11 صباحًا ).



19 - موعد أذان صلاة الفجر في دمنهور ( 4:08 صباحًا ).



20 - موعد أذان صلاة الفجر في أسيوط ( 4:21 صباحًا ). 15 - موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد ( 4:00 صباحًا ).16 - موعد أذان صلاة الفجر في رفح ( 5:00 صباحًا ).17 - موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم ( 4:10 صباحًا ).18 - موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج ( 4:11 صباحًا ).19 - موعد أذان صلاة الفجر في دمنهور ( 4:08 صباحًا ).20 - موعد أذان صلاة الفجر في أسيوط ( 4:21 صباحًا ).

يختلف موعد أذان صلاة الفجر من محافظة لأخرى، لذلك ترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت على موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، لذلك تابع مع "الدستور" في تقريرة اليومي موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 9-4-2021 في القاهرة والمحافظات.1 - موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة (4:07 صباحًا).2 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية (4:10 صباحًا).3 - موعد أذان صلاة الفجر في طنطا (4:06 صباحًا).4 - موعد أذان صلاة الفجر في الشرقية ( 4:04 صباحًا ).5 - موعد أذان صلاة الفجر في المنصورة ( 4:04 صباحًا ).6 - موعد أذان صلاة الفجر في المنوفية ( 4:07 صباحًا ).7 - موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ ( 3:58 صباحًا ).8 - موعد أذان صلاة الفجر في الغردقة ( 4:01 صباحًا ).9 - موعد أذان صلاة الفجر في الدقهلية ( 4:04 صباحًا ).10 - موعد أذان صلاة الفجر في العريش ( 3:55 صباحًا ).11 - موعد أذان صلاة الفجر في الوادي الجديد ( 4:32 صباحًا ).12 - موعد أذان صلاة الفجر في قنا ( 4:07 صباحًا ).13 - موعد أذان صلاة الفجر في أسوان ( 4:10 صباحًا ).14 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسماعيلية ( 4:02 صباحًا ).