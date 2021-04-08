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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:34 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
هبه محمد
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مع حلول شهر رمضان الكريم، ترتفع عمليات البحث على السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا على موقع "جوجل" من قبل المواطنين والموظفين والعاملين عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، حيث ينتظر العديد صرف المرتبات لشراء الاحتياجات الخاصة بالشهر الكريم.

وأفادت وزارة المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر أبريل 2021 ستكون على 3 مراحل، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد، وتلتزم كافة الوزارت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، وتسعى وزارة المالية في تخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية خوفًا على صحة المواطنين.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث وبكثرة في الفترة الأخير على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين والموظفين والعاملين، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، وفقًا لبيان رسمي من وزارة المالية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد معيط وزير المالية.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021


وأكدت وزارة المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر أبريل 2021 ستكون على 3 مراحل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي ستبدأ بداية من يوم الإثنين 26-4-2021 من الشهر الجاري، ويوم الثلاثاء 27-4-2021، ويوم الأربعاء 28-4-2021، ويمكن للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر أبريل من ماكينات الصرف الآلي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنع حالة الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، وذلك خوفًا على صحة المواطنين.

يوم الإثنين 26-4-2021 من الشهر الجاري سيبدأ فيه صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة، أما ويوم الثلاثاء 27-4-2021 سيتم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة، ويوم الأربعاء 28-4-2021 سيتم صرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة.

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وكانت قد طالبت وزارة المالية تحت إشراف الدكتور محمد معيط وزير المالية، العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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