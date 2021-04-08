أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويستعد المسلمون لاستقباله بلهفة وشوق، فقد يحتفل بقدومه المواطنين بإرسال الرسائل التي تؤكد محبتهم لبعضهم وسعادتهم بحلول الشهر عليهم وهم في كامل الصحة والعافية.





تختلف مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في مصر عن غيرها من الدول، وتصدر خلال هذه الساعات أجمل رسائل التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث يتبادل المواطنين التهاني بينهم سواء رسائل عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





أجمل رسائل التهنئة بمناسبة حلول رمضان 1442-2021

شهر البركات والرحمات يهل علينا بعد أيام قليلة، ويبحث المواطنون عن رسائل لتبادلها بالتهنئة والمباركات، ومن أبرز تلك الرسائل: أسأل الله أن يملأ قلبك بالقرآن الكريم، وأن يجمعني وإيّاك في ظلّ الرّحمن ويبلّغنا سويّاً بركة شعبان والعتق من النار في رمضان، ومغفرة من الله الكريم المنّان وأن يجمعنا في دار الجنان.





-عسى رمضانك مبارك ولحظاتك تتبارك، وجنّة الخلد داري ودارك والنبي -صلى الله عليه وسلم- جاري وجارك.

-أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكم وعلينا الشهر الفضيل.

-يارب يا رحمن يا منّان بلّغ قارئ الرسالة رمضان، واجعل السعادة طريقه وسط الجنان.

-أهلاً بشهر رمضان بقلب مليء بالسّلام والوئام والفرح، حفظكم الله تعالى.





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-أتمنى لكم رمضان كريم ومبارك، بارك الله في طريقك بالعلم والنور الذي ينير قلبك.

-يخفّف الله عنك المصاعب ويغدق عليك الكثير من السّلام والازدهار في شهر رمضان المبارك، اللهم آمين.

-أتمنّى لكم رمضان مبارك سعيدا جدا، أتمنى أن يجلب لك رمضان هذا العام الفرح والسّعادة والسكينة عساكم من عوّاده.

-عسى أن تشعل روح شهر رمضان المباركة في قلبك دائمًا، وترشدك إلى السّير في حياتك، رمضان مبارك عليك وعلى أحبابك.

-تقبّل الله طاعتك وأتمَّ بالعيد فرحتك وأقرَّ عينك بنصر أمّتك.

-كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب.

-"باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود".





حكم التهنئة بحلول شهر رمضان في الشرع

من جانبها، أكدت دار الإفتاء، أنه قد نصَّ العلماء على استحباب التهنئة بالنعم الدينية إذا تجدَّدَتْ، فقال الحافظ العراقي الشافعي: «تستحب المبادرة لتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة».