سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 29-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

6 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

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"الدستور " يكشف لكم في تقريرة اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 29-3-2021 في مصر.وتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.27 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.شهد سعر الدرهم الإماراتي في مصر أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.