سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 29-3-2021
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:48 ص
هبه محمدطباعة
"الدستور " يكشف لكم في تقريرة اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 29-3-2021 في مصر.
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سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريوتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.27 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.
2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.
3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودةوشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.
4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربيسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.
5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصروتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.
6 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندريةوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.
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