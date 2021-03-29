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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 29-3-2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:48 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
هبه محمد
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"الدستور " يكشف لكم في تقريرة اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 29-3-2021 في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.27 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.

2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.

3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.

4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.

5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.

6 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.30 جنيه.
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7 - سعر الدرهم الإماراتي في مصر أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدرهم الإماراتي في مصر أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.

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