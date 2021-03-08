كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

ترصد جريدة "الدستور" عبر هذا التقرير خطوات الاستعلام على كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية، والرابط الرسمي الخاص بالتسجيل، حيث وفرت وزاره التضامن الاجتماعي رابط مخصص لاستقبال طلبات التقديم على الكارت بالرقم القومي ومن أجل الاستعلام الفوري لجميع أصحاب الهمم وذويهم.

خطوات التسجيل علي كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

-وفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الخاص بذوي الهمم، فإنه يجب لرافبي التسجيل تقديم الطلب عبر البوابة، والتأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح، لأنها تعد مسئولية قانونية، حيث يتوقف على هذا التسجيل قبول الطلب من عدمه.





- يجب التأكد من أن جميع الملفات المرسلة مكتوبة بدقة ومرفقة بشكل صحيح.





- بعد الخطوة الأولى الخاصة بملء المعلومات الشخصية، يتجب على المتقدم بعد ذلك ملئ الاستمارة الخاصة بالبيانات الأساسية، وهي عبارة عن مجموعة أسئله.





-يجب التأكد من الإجابات الموضوعة ضمن إجراءات التسجيل، بمنتهى الوضوح والقيام بالضغط على التسجيل يظهر، بعدها فورا الرقم الخاص بالطلب ويجب الاحتفاظ به.





-بعد الانتهاء من التسجيل والإجابة على الأسئلة المطلوبة، يجب الاستعلام عن الطلب عبر أيقونة الاستعلام الخاصة بالطلبات من خلال البوابة الإلكترونية ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا









- في حالة قبول التسجيل الخاص بالطلب، يجب التوجه نحو حجز موعد من خلال الموقع الخاص بالتقديم أيضا، وذلك عبر أيقونة الحجز، ثم التوجه لمكتب التأهيل الذي قمت بالنقر باختياره، في الموعد المحدد، ويجب إحضار كافة المستندات والأوراق، ليتم تسجيل بيانات التقييم للوظائف الخاصة بحالة المتقدم.





- يجب تخصيص درجة وأنواع الإعاقة الموجودة، في كل شخص متقدم، وفي حال استحقاق كارت الخدمات سوف يتم القبول فورًا.





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-وفي حالة تعثر أي شخص في تسجيل المعلومات أو الاستعلام عبر الموقع الرسمي، فيستطيع أي مواطن أن يستعلم عن الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة من خلال الاتصال على الخط الساخن وهو 15044.





