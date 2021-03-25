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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طريقة تقديم الاقرار الضريبى الكترونيا

الخميس 25/مارس/2021 - 05:56 م
جريدة الدستور
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طريقة تقديم الاقرار الضريبى الكترونيا، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" والسوشيال ميديا بمختلف مناصتها، وذلك من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg.

كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021


وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس الموافق 25-3-3-2021، طريقة تقديم الاقرار الضريبى الكترونيا، وتنظيم سلسلة من الندوات لتوضيح كيفية التسجيل الكترونيا وشرح تفاصيل منظومة الفاتورة الالكترونية بشكل دوري في مساهمة منها لمساعدة الممولين على الحصول على افضل الخدمات ضمن المنظومة الجديدة دون معوقات ومن خلال السطور القادمة كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021:-

مميزات الاقرار الضريبي 2021

1 - تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب.

2 - تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظامهسجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.

3 - تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage)

4 - يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.

5 - سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.


كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021


1 - يتم إنشاء حساب جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد.
2 - اختيار اللغة.
3 - إدخال بيانات: -
- الاسم الأول.
- اسم العائلة.
- البريد الإلكتروني.
- يجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة.
4 - اسم المستخدم.
5 - كلمة المرور.

تابع أيضاً:



6 - تأكيد كلمة المرورتفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل.
7 - يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة.
8 - تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.
9 - يتم اختيار أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود.
10 - يتم إدخال البيانات الآتية:
- رقم التسجيل.
- كود تفعيل رقم 1.
- كود تفعيل رقم 269.
11 - اضغط على بحث.

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