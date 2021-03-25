طريقة تقديم الاقرار الضريبى الكترونيا

كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021

مميزات الاقرار الضريبي 2021

1 - تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب.



2 - تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظامهسجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.



3 - تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage)



4 - يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.





5 - سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.





كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021

1 - يتم إنشاء حساب جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد.

2 - اختيار اللغة.

3 - إدخال بيانات: -

- الاسم الأول.

- اسم العائلة.

- البريد الإلكتروني.

- يجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة.

4 - اسم المستخدم.

5 - كلمة المرور.





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6 - تأكيد كلمة المرورتفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل.

7 - يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة.

8 - تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

9 - يتم اختيار أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود.

10 - يتم إدخال البيانات الآتية:

- رقم التسجيل.

- كود تفعيل رقم 1.

- كود تفعيل رقم 269.

11 - اضغط على بحث.



