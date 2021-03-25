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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية للتقدم للامتحانات

الخميس 25/مارس/2021 - 03:23 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
هبه محمد
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استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية من ضمن الموضوعات التي تشغل كل بيت مصري، حيث ارتفعت عمليات البحث في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على موقع "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية لعام 2021 عن رابط استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية، وذلك عقب إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنصة الإلكترونية توفيرًا لوقت الطلاب، وللحد من التكدس والازدحام في الشوارع خوفًا على صحتهم وصحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق.

استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2021 للتقدم للامتحانات


ونظرا لاستمرار عمليات البحث بكثرة في الفترة الأخيرة عبر محركات الإنترنت وموقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية لعام 2021، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية من خلال الرابط الإلكتروني بالخطوات، وذلك وفقًا لبيان رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق المنصة الإلكترونية حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية، وحرصت الوزارة على أن تكون عملية التسجيل إلكترونية، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في غلق المدراس والجامعات والمركز التعليمية من كافة المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية ) للحد من انتشار العدوى في البلاد، ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية التسجيل في استمارة إلكترونيًا عن طريق هذا الرابط من هنا.

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طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية


الخطوة الأولى: يجب أن يدخل طالب الثانوية العامة على الرابط الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم في الامتحان عبر رابط منصة الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد المتوفر أعلاه.

الخطوة الثانية: يقوم طالب الثانوية العامة بتسجيل الكود التعريفي الخاص بكل طالب مع كتابة الرقم السري، حتى يتمكن الطالب من طباعة الاستمارة الخاصة بالثانوية العامة لعام 2021 إلكترونيًا.

الخطوة الثالثة: يقوم طالب الثانوية العامة باختيار طباعة الاستمارة بعد إجراء التسجيل وكتابة البيانات.

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