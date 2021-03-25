استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية للتقدم للامتحانات

استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2021 للتقدم للامتحانات

رابط استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية

ونظرا لاستمرار عمليات البحث بكثرة في الفترة الأخيرة عبر محركات الإنترنت وموقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية لعام 2021، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية من خلال الرابط الإلكتروني بالخطوات، وذلك وفقًا لبيان رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق المنصة الإلكترونية حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية، وحرصت الوزارة على أن تكون عملية التسجيل إلكترونية، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في غلق المدراس والجامعات والمركز التعليمية من كافة المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية ) للحد من انتشار العدوى في البلاد، ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية التسجيل في استمارة إلكترونيًا عن طريق هذا الرابط من هنا .

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طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية

الخطوة الأولى: يجب أن يدخل طالب الثانوية العامة على الرابط الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم في الامتحان عبر رابط منصة الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد المتوفر أعلاه.الخطوة الثانية: يقوم طالب الثانوية العامة بتسجيل الكود التعريفي الخاص بكل طالب مع كتابة الرقم السري، حتى يتمكن الطالب من طباعة الاستمارة الخاصة بالثانوية العامة لعام 2021 إلكترونيًا.الخطوة الثالثة: يقوم طالب الثانوية العامة باختيار طباعة الاستمارة بعد إجراء التسجيل وكتابة البيانات.