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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

الخميس 25/مارس/2021 - 04:09 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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ما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب عشاق الساحرة المستديرة، وذلك لمتابعة كافة ما يتعلق بها، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تردد قناة مكسبي على النايل سات، وذلك بالبحث والسؤال عنها عبر محركات البحث الشهيرة، لأنها تعرض كل ما هو جديد بخصوص المباريات الرياضية، حيث تهتم القناة بكافة الأخبار الرياضية، واللقاءات مع نجوم الرياضة فى الأندية والمنتخبات الرياضية فى العالم العربى، كما تبث القناة أهم المباريات الرياضية والبطولات العالمية الحصرية المختلفة على مستوى العالم، وتحقق نسبة مشاهدة مرتفعة حيث يتابعها الآلاف حول العالم.

وتعتبر قناة مكسبي الرياضية، هى قناة مجانية تبث موادها على القمر الصناعى النايل سات، وتعرض العديد من البرامج على مدار اليوم، وتعد من أفضل القنوات الرياضية خلال هذه الفترة، وبشهادة الجمهور، لأنها تهتم بجميع ما يخص الساحرة المستديرة، وغيرها من أنواع الرياضة الأخرى مثل كرة السلة وكرة اليد والتنس.

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

يستطيع المواطن الذي يريد ضبط تردد قناة مكسبي رياضة من على القمر الصناعى النايل سات، أن يدخل من خلال التردد التالي: ١٢٤٣٦، أو التردد ١١٦٠٢ ويجب أن يكون معدل الاستقطاب فى الترددين في الريسيفر أفقى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

كيفية تنزيل قناة مكسبي رياضة على الريسيفر

كما يمكن للمواطن الذي يريد تنزيل تردد قناة مكسبي الرياضية على الريسيفر، أن يقوم بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر، ثم الضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وذلك بعد معرفة التردد الجديد، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة مكسبي اسبورت رياضة على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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