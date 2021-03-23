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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:59 م
قناة مكسبي
قناة مكسبي
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يبحث عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي عن تردد قناة مكسبي على النايل سات، بالتزامن مع تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022 وكذلك التصفيات المؤدية لكأس العالم قطر 2022، ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على موقع "جوجل" من قبل عشاق كرة القدم والجماهير عن تردد قناة مكسبي على النايل سات، الناقلة لمبارايات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022

وقد أعلنت إدراة قناة مكسبي الرياضية عن إذاعتها لمبارايات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وكذلك التصفيات القارية المؤدية لكأس العالم 2022 ومن المتوقع أن تكون المنافسات شديدة.



وتوفر الدستور لقراءها تردد قناة مكسبي على النايل سات حتى يتثنى لهم متابعة فرقهم المفضلة.


تردد قناة مكسبي على النايل سات



1- قم بفتح جهاز الإستقبال "الريسيفر".

2- إختر قائمة إعدادات القنوات الرئيسية.

3- إضغط على البحث المتقدم.

4- إكتب التردد وهو 11411 ثم إضعط على تنزيل القناة.

إسم القناة مكسبي الرياضية، على القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11411 و

معدل الترميز 27500.

الإستقطاب أفقي.


وبالخطوات السابقة قدمنا لكم كافة الخطوات والمعلومات لتنزيل قناة مكسبي رياضة على القمر الصناعى النايل سات، لمن يرغب من مشجعى الرياضة، ومشاهدة كرة القدم، والنشاط الرياضى تحميل محطة مكسبي على القمر الصناعى النايل سات، وتعد المحطة من القنوات التى لها قاعدة جماهيرية، ويتابعها العديد من مشجعى الرياضة فى مختلف انحاء العالم.

وتعتبر قناة مكسبي سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية على الساحة اليوم، فهي تتمتع بعدد كبير من الجمهور من جميع أنحاء الوطن العربي وخصوصًا من جمهورية مصر العربية، وتعتبر القناة المفتوحة الناقلة لمبارايات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 في إطار دور المجموعات، ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الكيني يوم الخميس المقبل في كينيا.

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بدأت القناة في عرض محتواها في فبراير الماضي، وإنتشرت في أوساط الوطن العربي بسرعة كبيرة، بعد المباريات الهامة التي ليست متاحة للجميع لأنها مشفرة. بالإضافة إلى عرض مادة ترفيهية من أفلام جديدة ومسلسلات عربية، مما جعل القناة تنتشر في جميع أفراد الأسرة.



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