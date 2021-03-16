مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

تصدر تردد قناة مكبسي سبورت، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات، وذلك قبيل مباراة الأهلى مع فيتا كلوب، التي تذاع الآن، حيث يرعب المواطنين في معرفة التردد الجديد، بعد تغيير الترددات الجديدة للقنوات، حيث تختص القناة في نقل المباريات الهامة دوليًا وعربيًا وإفريقيًا.

وتعتبر القناة من القنوات الحديثة، وبالرغم من ذلك إلا أنها حققت نسبة مشاهدة مرتفعة خلال الشهور الماضية، وذلك لحرصها على نقل كافة المباريات، والتعليق عليها من جانب نخبة من كبار الرياضيين.

وتحرص القناة تقديم كافة البرامج التي تخص الساحرة المستديرة، والتي يبحث عنها المواطن خلال هذه الفترة، وذلك بإذاعة المباريات وبرامج تتعلق بأنواع الرياضة الأخرى.

تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

ويستطيع المواطن رؤية ما تعرضه القناة من خلال التردد الحالي، على القمر الصناعي نايل سات، تردد القناة: 11411، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل التصحيح 4/3.

تردد قناة مكسبي سبورت 2

ويمكن للمواطن أيضا متابعة برامج مكسبي سبورت 2 من خلال القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء التردد القناة : 11595، وأما الاستقطاب: رأسى، ومعامل الترميز: 27500.

نبذة تعريفية عن قناة مكسبي سبورت

تبث قناة مكسبي الفضائية، برامجها من دبي بالإمارات العربية، حيث انطلقت في البث يوم 25 أكتوبر 2020 الماضي، فقد تبث برامجها دون تشفير كقناة مفتوحة وتحمل شعار "مكسبي فيها مكسبك".

وكشفت خلال بيان لها، أنها أصدرت قرارا بالتوسع في عملها وأعلنت عن تقديم قناتين فضائيتين جديدتين اعتبارًا من مارس هذا العام 2021 إلا أن هناك شكاوى من المتابعين من جودة البث وعدم تمكن مواطني بعض الدول من استقبال البث.

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