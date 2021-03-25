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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نزلت لشراء «متطلبات المنزل» فمات أولادها الثلاثة حرقًا بعين شمس

الخميس 25/مارس/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بالتحفظ على والدة 3 أطفال لقوا مصرعهم بسبب حريق بدائرة القسم.

وصرحت النيابة بدفن جثث الأطفال وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بالقرب من كوبرى عين شمس الجديد.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، ونجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران مصابين بإصابات خطيرة وتوفيا في المستشفى، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي المجاورات.

ودلت تحريات رجال مباحث عين شمس أن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة وأغلقت الباب ونزلت لشراء بعض المتطلبات وحدث الحريق ونظرًا لصغر سنهم لم يستطيعوا الاستغاثة وتم التحفظ على والدة الأطفال.

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