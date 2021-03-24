يرغب الكثير من المسلمين في معرفة حكم صيام ليلة النصف من شعبان، وخاصة أننا في الشهر الكريم الذي كان يكثر فيه النبي الصيام، حيث يستحب فيه الصوم والصلاة والذكر، وهناك فئة من المواطنين تقوم بصيام الشهر كاملًا، بينما يفضل البعض صيام يومي الاثنين والخميس فيه، كل على حسب طاقته وظروفه، لذا يريد الكثير من المواطنين في معرفة الحكم الشرعي لصيام ليلة النصف من شعبان.





حكم صيام ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان، من الليالي التي لها فضل كبير، حيث نزل فيها قول الله تعالى:"إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا"، وذلك دليل على مكانتها وفضلها العظيم، ويجوز الصيام بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان، وبما أنها تصادف يوم في الأيام القمرية الثالث والرابع والخامس، فإنه يجوز صيامها، وهذا ما أكدته دار الإفتاء المصرية، كما أكده بعض علماء الدين، كما يجوز صيام شهر شعبان كاملا.





ويستحب للمسلمين في هذه الليلة الإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن الكريم، والأعمال الصالحة، وإخراج الصدقات، وغيرها من الفضائل التي حث الإسلام عليها.





موعد ليلة النصف من شعبان 2021

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن موعد صيام النصف من شعبان 2021 سوف يوافق يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري 2021 ويوم الخامس عشر من شعبان 1442هـ، وطبقا لما أكدته، فإن ليلة النصف من شعبان، سوف تبدأ من مغرب السبت الموافق 27 من مارس الميلادي لعام 2021 الموافق أيضًا لـ14 شعبان 1442هـ، وتنتهي مع فجر الأحد 15 شعبان، الموافق 28 مارس 2021م.





أحداث تاريخية في ليلة النصف من شعبان

تحتل ليلة النصف من شعبان، أهمية خاصة في الإسلام، ولها منزلة كبيرة لأنها حدث بها أحداث تاريخية، يظل يذكرها التاريخ ويحتفل بها المسلمين في بقاع الأرض، لأنه تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة، وذلك بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء - بعد أن صلى المسلمون قرابة الستة عشر شهرًا، تقريبًا، تجاه المسجد الأقصى، التي كانت حادثًا فارقًا في تاريخ المسلمين، ونقطة تحول في مسار الأمة الإسلامية.