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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:04 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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رغم إصرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيًا على التابلت، إلا أن مصادر داخل الوزارة كشفت عن اتجاه بنسبة 80%؜ لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي ورقيًا عقب قرار عقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ورقيًا في لجان ومراقبة.

وقالت المصادر: إن هذا الأمر لم يحسم بعد، وسوف تحسمه وزارة التربية والتعليم عقب عقد الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي.

وأشارت في تصريحاتها للدستور، إلى أن الأمور ستتضح بعد شهر مايو، وسوف تعلن الوزارة رسميًا قرارها بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:

- يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

- نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة اتمام الامتحان، أما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع 15 سؤالًا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.

- درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.

- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله السيد مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع 15 سؤالًا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.

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