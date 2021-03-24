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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اعرف التوقيت قبل التجهيز.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١ بالتفصيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تصدر موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١، محركات البحث الشهيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي،  خلال هذه الفترة من جانب المواطنين حيث تستمر عمليات البحث يوميا بشكل ضخم  حول السفر للسعودية، فهناك الكثير من المواطنين في أرجاء العالم يريد أن يسافر إلى المملكة نظرًا لأعماله ومصالحه، وارتباطاته بالاستثمار وخلافه.

كما يشغل بال المواطنين ايضا السفر للسعودية حيث تشتاق بعض الأرواح إلى زيارة بيت الله الحرام، حيث يعتاد بعض المواطنين على الزيارة سنويا للحرم المكي والمدينة المنورة سنويا، وهم الآن لا يستعيطون السفر بسبب الضوابط التى وضعتها المملكة خلال هذه الفترة.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد فتح الطيران السعودي بين مصر والسعودية والدول الأخرى.

السفر للسعودية في هذه الفترة أصبح حلم الجميع، بعد أن تم غلق حركة الطيران خلال الفترة الماضية نظرًا لانتشار وباء كورونا المستجد، حيث غير هذا الفيروس حركة التجارة، والمصالح بين الدول، بسبب العدوى التي ينقلها، وفتح حركة الطيران الآن، أصبحت من الأمور التي يهتم بها المواطنين، منذ أن أغلقت المملكة حركة الطيران، ومنعت دخول مواطنين من 22 دولة بينهما ثلاثة دول عربية.

وبشأن فتح حركة الطيران الدولي السعودي، كشفت مصادر داخل أروقة وزارة الطيران المدني، أنه حتى الآن لم يصدر تعليمات أو تم  تعديلات جديدة على موعد فتح الطيران، وأن الوضع مستمر كما هو عليه طبقا لأخر قرار وهو يوم 17 مايو المقبل 2021، وحتى الآن لم تصدر وزارة الداخلية السعودية أية تفاصيل بخصوص الطيران، وهذا القرار على وضعه إن لم تستجد أمور في الحالة الصحية بشأن فيروس كورونا.

ضوابط عودة حركة الطيران الدولي السعودي ٢٠٢١

وضعت المملكة العربية السعودية، عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في المواطنين، لعودة فتح حركة الطيران، ووضعت تلك الضوابط حتى تواجه فيروس وعدم انتقاله والقضاء عليه بشكل نهائى، إضافة إلى الحفاظ على المواطنين السعوديين، والحفاظ على أرواح المواطنين من مختلف الدول، فقد شددت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها على الأفراد الذين يرغبون في السفر إلى المملكة و الدخول إلى أراضيها، إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".

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