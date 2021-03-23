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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:02 م
الطيران
الطيران
نعمات مدحت
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تتزايد عمليات البحث يوميا بشكل كثيف حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، حيث يرغب الكثير من المواطنين حول العالم في معرفة فتح الطيران، حيث يرغب الكثير منهم وخاصة مع قرب أداء فريضة الحج، لزيارة بيت الله الحرام، وأداء العمرة، بينما يبحث أخرون لأن هناك مصالح وأعمال تربطهم بالسعودية، لذا يريد الكثير منهم تاريخ فتح الطيران.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

من المسائل التي يهتم بها المواطنين، ومن الأسئلة الشائعة عبر المنصات الإلكترونية موعد فتح حركة الطيران، منذ أن أغلقت المملكة حركة الطيران، ومنعت دخول مواطنين من 22 دولة بينهما ثلاثة دول عربية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على رعاياها، كما كثفت المملكة العديد من الحملات للتطهير والتعقيم في الأماكن الخاصة بالعمل والشوارع وغيرها من المناطق بالسعودية، ولم تغلق السعودية الطيران بشكل كامل بل حددت فئات معينة للسفر من ضمنها الأطباء والدبلوماسيين.

وحول فتح حركة الطيران الدولي السعودي، أوضحت مصادر داخل وزارة الطيران المدني والسفارة السعودية، أنه حتى الآن لم يصدر تعليمات أو تم  تعديلات جديدة على موعد فتح الطيران، وأن الوضع مستمر كما هو عليه طبقا لأخر قرار وهو يوم 17 مايو المقبل 2021، وحتى الآن لم تصدر وزارة الداخلية السعودية أية تفاصيل بخصوص الطيران، وهذا القرار على وضعه إن لم تستجد أمور في الحالة الصحية بشأن فيروس كورونا.

شروط فتح حركة الطيران الدولي السعودي 

اشترطت المملكة العربية السعودية، شروط صارمة وحازمة، لعودة فتح حركة الطيران، لمواجهة الفيروس وعدم انتقاله والقضاء عليه بشكل جيد، وأيضا حفاظًا على أرواح المواطنين من مختلف الدول، فقد شددت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها على الأفراد الذين يرغبون في السفر إلى المملكة و الدخول إلى أراضيها، إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".

وبعد توضيح موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، تضم الشروط التي وضعتها المملكة أيضا، التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن".

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