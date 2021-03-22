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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:28 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
نعمات مدحت
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من الأمور التي حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الحالية مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021، حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد فتح حركة الطيرات السعودي، للسفر إلى المملكة لمباشرة أعمالهم ومصالحهم، فهناك فئة كبيرة من المواطنين المصريين لديهم أعمال في السعودية والعكس، خاصة بعد أن اختصرت الممكلة السفر على فئات معينة، حيث تتلقى شركات الطيران والسفارة السعودية العديد من الاستفسارات بشكل يومي حول موعد فتح الطيران.

أغلقت المملكة حركة الطيران، بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد المجتمعات العربية والاوروبية خلال الفترة الماضية حيث بدأ في أوائل 2020، وراح ضحيته الآلاف حول العالم، حيث قامت العديد من الدول بالحفاظ على رعايا، ومن ضمنها المملكة حيث تخذت كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.

مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

كشفت مصادر داخل أروقة وزارة الطيران المدني، أنه حتى الآن لم يصدر تعليمات أو تم  تعديلات جديدة على موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، لافتة إلى أن الموعد الأخير لن يكون قبل النصف الثاني من شهر مايو المقبل، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية بفتح كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية السعودية بشكل كامل أمام الرحلات الدولية بداية من يوم 17 مايو المقبل، حتى الآن إن لم تستجد أمور في الحالة الصحية، وتمدد انتشار الفيروس.

شروط استئناف عودة الطيران السعودي 2021 

وضعت وزارة الداخلية السعودية، عدد من الشروط  لاستئناف عودة حركة الطيران المدني، حفاظًا على أرواح المواطنين السعوديين، حيث أكدت على الأفراد الذين يريدون الدخول إلى أراضيها، إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".

وتضمن الشروط  التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن".

وبعد معرفة مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021، يذكر أن شركة مصر للطيران تسير حاليًا نحو 6 رحلات يومية إلي المدن السعودية «جدة، الرياض، القصيم، الدمام، والمدينة المنورة»؛ لنقل الفئات المستثناة، وهم الأطباء، والدبلوماسيين، وتنقل خلال مرحلة عودتها أيًا من الجنسيات المتواجدة بالسعودية والراغبة في السفر لمصر، وفقا لما أوضحته خلال بيانات رسمية.

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