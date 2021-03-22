الآن| رابط نتيجة اختبار الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى| نتيجة أولى ثانوي

تصدرت نتيجة اختبار الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى، محركات البحث الشهيرة، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد ظهور النتيجة، ومن المقرر أن يكون مساء اليوم الاثنين 22 مارس في تمام الثامنة، بينما ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي اليوم في تمام الثانية عشر ظهر اليوم.





نتيجة اختبار الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بالكود

يترقب الطلاب اليوم نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث من المقرر أن تظهر مساء اليوم، في الثامنة مساء، حيث يستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي لمعرفة النتيجة: https//moe-register.emis.gov.eg

ومن المقرر أن يتبع الطالب عدد من الخطوات التالية لمعرفة النتيجة بشكل صحيح وهي: تحديد المرحلة التعليمية، سواء إبتدائي أو إعدادي أو ثانوي، ومن المقرر أن يضغط على ثانوي.





رابط نتيجة أولى ثانوي بالكود

اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . إضافة إلى تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته سواء الأول أو الثاني، إدخال اسم المدرسة المقيد بها الطالب، كتابة اسم الطالب رباعي، والرقم القومي والمحافظة المقيم بها، إدخال الكود السري الخاص به، وأخيرًا النقر على أيقونة استعلام عن النتيجة





نظام الدراسة في سنوات النقل للترم الأول





ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أكدت في بيان لها اليوم الاثنين، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

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وأضافت الوزارة أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، موضحة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.