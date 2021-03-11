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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ماتريد معرفته عن الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة التضامن الأجتماعي

الخميس 11/مارس/2021 - 12:50 م
وزارة التضامن الأجتماعي
وزارة التضامن الأجتماعي
أسماء منصور
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في إطار تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إتاحة إمكانية التسجيل والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ويشدد هذا القانون على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون أبرزها الحصول على الخدمات الصحية والسيارات المعفاة من الجمارك.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي


يستطيع المواطن معرفة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط الآتي: www.moss.gov.eg
-ثم يقوم صاحب الإعاة او المستعلم له من أهله باختيار خدمة الاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين
-ويفترض كتابة البيانات المتعلقة بالمعاق مثل ( الاسم والرقم القومي والمحافظة، ورقم الهاتف ومحل الإقامة بالتفصيل)
- بعدها يتم الضغط على كلمة استعلام وسيظهر كافة المعلومات بشأن البطاقة.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلي ذوي الإعاقة

وبعد معرفة طريقة الإستعلام نعرض لكم خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلى ذوي الإعاقة حيث يتم الاحتفاظ برقم الطلب بعد ظهوره حيث أن الخطوات السابقة هدفها من أجل دراسة الحالة، واستكمال باقي الخطوات.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الأجتماعي


-وعند قبول الطلب يتم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز في البوابة والاتجاه إلى مكتب التأهيل المختار في الموعد المحدد ومعك الأوراق والمرفقات من أجل تسجيل بيانات التقييم إلى الوظائفي الخاص بك.

ونتيجة للبيانات المقدمة سيتم تحديد الدرجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات وهي: 3 صور شخصية للشخص المعاق، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي، والتقارير الطبية المتعلقة بالفرد مختومة بشعار الجمهورية.



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