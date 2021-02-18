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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط حجز قومسيون سيارات المعاقين من المجالس الطبية المتخصصة

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:27 م
سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
أسماء منصور
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يبحث العديد من الأشخاص عن رابط حجز قومسيون سيارات المعاقين من المجالس الطبية المتخصصة، حتى يتسنى لهم معرفة خطوات حجز موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين المجهزة للحصول على سيارة مجهزة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، والمعفاة من رسوم الجمارك.

رابط حجز قومسيون سيارات المعاقين

ويستطيع المواطن حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين "قومسيون سيارات المعاقين الطبي" من خلال تسجيل الدخول من خلال الرابط الآتي، من هنا.

- ثم كتابة الرقم القومي، وكتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، ونوع الحالة الاجتماعية، وغيرها من البيانات الأخرى مثل الوظيفة والعنوان، وتسجيل رقم هاتف للتواصل.
- والخطوة التالية هي تسجيل نوع الإعاقة (ذهنية –سمعية- بصرية وغيرها..).
- اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي.
- إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي، يسجل اسم ولي الأمر أو الوصي، الرقم القومي، صفته.
- اختيار الجمرك المطلوب، وهو الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه.
- الخطوة الأخيرة هي طباعة البيان الذي سيظهر وإرفاقه بباقي المستندات المطلوبة.

وتم السماح لمن يرغب في الحصول على السيارة المجهزة من ذوي الإعاقة التظلم وإعادة المناظرات من اللجان السابقة.

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الشروط الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك


وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الأوراق والشروط للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، وهي:
-صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما.
- صورتين شخصيتين.
- ثم صورة المؤهل الدراسي إن وجد.
- تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.
- بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارة مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.
- وتقع المسئولية القانونية عن ما تم كتابته من بيانات على عاتق الشخص المسجل وتعد إقرارًا منه بصحتها.

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خدمات موقع المجالس الطبية المتخصصة

ويقدم رابط المجالس الطبية بوزارة الصحة والسكان العديد من الخدمات الإلكترونية، مثل حجز قومسيون سيارات المعاقين وحجز الكشف الطبي لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تسهيلًا على المواطنين من التزاحم عبر أماكن الحجز، كما يساهم إنشاء الموقع في الاتجاه نحو مزيد من الرقمنة مما يلائم منظومة التطور التكنولوجي المنشود تحقيقها قريبا.

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