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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:56 ص
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
هبه محمد
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يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة المعلومات والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 2021 في البنوك المصرية

1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

شهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

فبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.20 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.27 جنيه.

6 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

7 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرق أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

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