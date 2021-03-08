



رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

يستطيع الراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم على الموقع الإلكتروني الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا) ، على الحصول على سيارة مجهزة خصيصا لحالتهم المرضية لتعويض العجز في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين والذي يؤدي إلى الوفاة الفورية في حالة ضعف المناعة بالجسم والتي تعمل في حالة قوتها على محاربة الفيروس القاتل والقضاء عليها حتى إجراء مسحة طبية تؤكد خلو الجسم من الفيروس.





تخفيفا عن كاهل ذوي الاحتياجات الخاصة وفرت وزارة التضامن الاجتماعي لهموذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في حصولهم على سيارة مجهزة خصيصا لحالتهم معفاة من الضرائب والرسوم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية حجز مواعيد الكشف الطبي والأوراق المطلوبة للتقديم.

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خطوات حجز موعد الكشف الطبي للسيارة مجهزة معفاة من الضرائب

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار حجز موعد كشف طبي





كتابة بيانات الراغب في الحصول على السيارة كاملة ( الرقم القومي، الاسم رباعي، العنوان، ...)





كتابة الوظيفة





كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة





اختيار معاد و مكان المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها





كتابة بيانات التواصل رقم التليفون والبريد الإلكتروني





الضغط على كلمة إرسال الطلب





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شروط الحصول على سيارة معفاة من الضرائب

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك يستخدمه ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة توافر الشروط التالية فيهم:-





إلا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة





أن يكون مصريًا





الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين وفقا لاعاقته المثبته في التقرير الطبي المستخرج من مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة





أن يمنع من التصرف في السيارة بأي طريقة قبل 5 سنوات من الحصول على المعافاة الجمركية





أن يخضع لامتحان في فنون القيادة قبل منحه رخصة السيارة.



