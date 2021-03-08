سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 8-3-2021
الإثنين 08/مارس/2021 - 06:02 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية، احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي، بشكل يومى، ولذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية، وفقا لأخر التحديثات طبقا لسعر الصرف.
ويتباين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم أسعار الدرهم الإماراتي فى البنوك التالية، "البنك الأهلى المصرى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك ابو ظبى الإسلامى".
خلال التقرير التالى نقدم لكم أسعار الدرهم الإماراتي بمختلف اسعاره فى البنوك المصرية، كما هو موضح بالأتى:
سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
وصل سعر الدرهم امام الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٤.٢٥٦١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٢٨ جنيه مصرى.
بلغ سعر الدرهم اليوم داخل البنك عند الشراء ٤.١٩٠٠ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ٤.٢٧٠٠ جنيه مصرى.
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سجل سعر الدرهم، اليوم، داخل البنك عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
ويتباين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم أسعار الدرهم الإماراتي فى البنوك التالية، "البنك الأهلى المصرى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك ابو ظبى الإسلامى".
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١
خلال التقرير التالى نقدم لكم أسعار الدرهم الإماراتي بمختلف اسعاره فى البنوك المصرية، كما هو موضح بالأتى:
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم
سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى المصرى اليوم
وصل سعر الدرهم امام الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٤.٢٥٦١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٢٨ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك القاهرة اليوم
بلغ سعر الدرهم اليوم داخل البنك عند الشراء ٤.١٩٠٠ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ٤.٢٧٠٠ جنيه مصرى.
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سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر اليوم
سجل سعر الدرهم، اليوم، داخل البنك عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
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سجل سعر الدرهم اليوم، داخل البنك عند الشراء ٤.٢٤٠٠ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٠ جنيه مصرى.
سجل سعره داخل البنك عند الشراء ٤.٢٤٧٣ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٢٨ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية اليوم
سجل سعر الدرهم اليوم، داخل البنك عند الشراء ٤.٢٤٠٠ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٠ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك ابو ظبى الإسلامى اليوم
سجل سعره داخل البنك عند الشراء ٤.٢٤٧٣ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٢٨ جنيه مصرى.