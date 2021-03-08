سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-3-2021

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سعر الريال السعودى اليوم فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم

يختلف سعر الريال السعودى يوميا فى البنك التجارى الدولى عن سعره داخل البنوك الحكومية مثل بنكى مصر والأهلى المصرى، ليسجل اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، في ال cib مقابل الجنيه المصرى، عند الشراء ٤.١١٠٦ جنيه مصرى، ويبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٨٣ جنيه مصرى.سجلت العملة السعودية اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومى)، عند الشراء ٤.١٢٩٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.١٩٣٣ جنيه مصرى.الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، بحسب الأسعار الرسمية داخل البنك، امام الجنيه المصرى، سجل سعره عند الشراء ٤.١٦٧٤ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.٢٠٢٧ جنيه مصرى.وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة أسعار الريال السعودى اليوم امام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية المختلفة سواء الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، أو غيرها مثل البنك التجارى الدولى cib، وايضا بالإضافة إلى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى.