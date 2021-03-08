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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:51 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، تتباين أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، بشكل يومى، ونستعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة أسعار الريال السعودى داخل البنوك المختلفة منها "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، بالإضافة إلى البنك المركزى المصرى"، وذلك وفقا لأخر التحديثات وفقا لسعر الصرف.

وتقدم "الدستور"  تقرير يومى يحتوى على كافة أسعار الريال السعودى، حيث يبحث القارىء المصرى والعربي عن سعر العملة السعودية، على مؤشر البحث جوجل يوميا، حتى يتطلع على أخر تطورات الأسعار الخاصة بالعملة السعودية.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١


أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، نقدمها لكم فى تقرير يومى حتى يتمكن القارىء من متابعة سعر العملات وفقا لأخر التحديثات فى السوق المصرفى المصرى.

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سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى اليوم


حيث وصل سعر الريال السعودى اليوم، في البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ٤.١٢٩٧ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٤.١٩٣٣ جنيه مصرى.

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سعر الريال السعودى اليوم فى البنك التجارى الدولى cib


يختلف سعر الريال السعودى يوميا فى البنك التجارى الدولى عن سعره داخل البنوك الحكومية مثل بنكى مصر والأهلى المصرى، ليسجل اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، في ال cib مقابل الجنيه المصرى، عند الشراء ٤.١١٠٦ جنيه مصرى، ويبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٨٣ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم


سجلت العملة السعودية اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومى)، عند الشراء ٤.١٢٩٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.١٩٣٣ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم


الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين ٨-٣-٢٠٢١، بحسب الأسعار الرسمية داخل البنك، امام الجنيه المصرى، سجل سعره عند الشراء ٤.١٦٧٤ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.٢٠٢٧ جنيه مصرى.

وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة أسعار الريال السعودى اليوم امام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية المختلفة سواء الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، أو غيرها مثل البنك التجارى الدولى cib، وايضا بالإضافة إلى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى.

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