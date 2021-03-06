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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رحلت عنا اليوم.. مالا تعرفه عن الفنانة المعتزلة سوسن ربيع

السبت 06/مارس/2021 - 12:43 م
سوسن ربيع
سوسن ربيع
محمد قدري
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رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة سوسن ربيع، التي اعتزلت خلال العامين الماضيين، حيث أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الخبر عبر فيس بوك وكتب "الدوام لله سوسن ربيع".

من هي الفنانة سوسن ربيع

بحث عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية عن من هي الفنانة سوسن ربيع التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد عامين من الاعتزال الفني وتقديمها عدد من الأدوار المساعدة والثانوية.

هي فنانة مصرية من مواليد 7 يونيو 1962، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس واعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية، حيث بدأت التمثيل منذ أن كانت طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون المصري، وشاركت في عدد من البرامج المميزة مثل برنامج "حياتي" وشاركت في مسلسل "برج الحظ" وغيرها من الأعمال منها مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار وقدمت خلال العمل دول عائشة ابنة فؤاد المهندس.

خلال المسيرة الفنية للفنانة الراحلة قدمت ما يقرب من 55 عملا فنيا منها مسلسلات "عمر بن عبد العزيز" والقضاء في الإسلام" و"شموع لا تنطفئ" و"رحلة إلى الشمس" وغيرها كما شاركت في عدد من الأفلام المهمة مثل "خلي بالك من عقلك" مع الزعيم عادل إمام و"نساء ضد القانون وعشماوي ومدام شلاطة" وغيرها من الأعمال.

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ابتعدت الفنانة المعتزلة عن الشاشة لفترة طويلة وعادة خلال السنوات الماضية بأعمال فنية كضيفة شرف مثل "زي الشمس" مع الفنانة الشابة دينا الشربيني قبل عامين ومسرحية المتفائل مع الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ.

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