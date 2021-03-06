عرض حكاية «لا سحر ولا شعوذة» من مسلسل «حلوة الدنيا سكر»

تعرض قناة dmc الليلة حكاية "لا سحر ولا شعوذة " من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والحكاية الجديدة من بطولة هنا الزاهد، ومحمد كيلاني، وليلي عز العرب، چينا سليم، ياسمين رحمي.ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل".المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media، كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.